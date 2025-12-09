Всеобщая конфедерация профсоюзов: МРОТ в Узбекистане за 20 лет увеличился в 195 раз

«Почти во всех странах СНГ минимальный размер оплаты труда за прошедшие двадцать лет вырос в десятки раз и достиг уровня прожиточного минимума, например, в Узбекистане этот показатель увеличился в 195 раз. Сегодня перед профсоюзами Содружества новая цель — сделать так, чтобы зарплата учитывала реальные цены и расходы на жизнь в каждой конкретной стране. Поэтому профсоюзы начинают новую кампанию, цель которой — добиться увеличения минимальной зарплаты до уровня минимального потребительского бюджета», — сказал он.