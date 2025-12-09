Пассажирский терминал в порту Пионерского планируют достроить за 2,3 млрд рублей

Строительство морского терминала началось в 2018 году и должно было завершиться в 2019-м, однако из-за проблем с первым подрядчиком, компанией «Больверк», контракт был расторгнут, а работы заморожены. Руководство фирмы заподозрили в хищении 1,6 млрд рублей.