В Татарстане увеличат зарплаты сотрудникам Минюста РТ и аппаратов мировых судей

Месячный фонд оплаты труда работников самого Министерства юстиции РТ по должностным окладам и тарифным ставкам увеличится с более чем 22 млн 164,6 тыс. рублей до почти 24 млн 380,7 тыс. рублей.
Фонд оплаты труда аппарата Минюста РТ вырастет с примерно 3 млн 529,5 тыс. рублей приблизительно до 3 млн 882,5 тыс. рублей.
В свою очередь фонд оплаты труда работников аппаратов мировых судей увеличится с более чем 18 млн 635,1 тыс. рублей до почти 20 млн 498,2 тыс. рублей.
С учетом того, что предельная численность сотрудников Минюста Татарстана — 949,5 единицы, их оклады вырастут с примерно 23 343,5 рубля до почти 25 677,4 рубля.
Максимальная численность работников аппарата Минюста республики — 128 единиц. Таким образом, их оклады увеличатся с примерно 27 574,3 рубля приблизительно до 30 332,1 рубля.
Предельная численность сотрудников аппаратов мировых судей Татарстана — 821,5 единицы. Их оклады вырастут с примерно 22 684,3 рубля до более чем 24 952,1 рубля.