Многоквартирный дом в центре Нижнего Новгорода изымает мэрия

В Нижнем Новгороде, на улице Ильинской, в многоквартирном доме № 74, начинается изъятие помещений у собственников. Соответствующее решение размещено на сайте городской администрации.
Данное здание предварительно признано аварийным и подлежит реконструкции. В связи с этим, для нужд муниципалитета будут изъяты квартиры, а также земельный участок, занимаемый этим домом, площадью 287 квадратных метров.
Владельцы указанных объектов недвижимости получат соответствующее возмещение. Предварительно будет проведена оценка рыночной стоимости этих объектов.
Ранее сообщалось, что для строительства обхода Балахны изымут три участка.