Плату за ЖКУ повысят в нижегородских муниципалитетах: комментарий РСТ

В РСТ подчеркнули, что установленные параметры соответствуют прогнозу социально-экономического развития России на 2026 год. При этом рост тарифов в Нижегородской области окажется одним из самых умеренных по стране. «Для сравнения, в Ставропольском крае плата вырастет на 22%, в Тамбовской области — на 17,5%, в Пермском крае — на 15%, в Москве — на 15%, в Санкт-Петербурге — на 14,6%, в Татарстане — на 13,4%», — сообщили в ведомстве. Восьми муниципалитетам региона предстоит более значительное повышение. Это Ардатовский, Богородский, Бутурлинский, Вачский, Перевозский, Семёновский, Сосновский округа, а также город Саров. Как пояснили в РСТ, в этих районах рост платы превысит среднеобластной уровень по инициативе местных властей. Это необходимо для модернизации систем водоотведения и улучшения экологической ситуации в рамках реализуемых инвестиционных программ.