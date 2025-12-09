Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За год в Крыму заменили 239 лифтов на 785 млн рублей

Оборудование заменили в 131-й многоэтажке.

Источник: Комсомольская правда

В текущем году в 131 многоэтажном доме Крыма установили 239 лифтов, соответствующих современным требованиям. На эти цели из федерального и региональных бюджетов выделили около 785 миллионов рублей.

Как сообщил врио генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым Андрей Вороньков, лифты заменили в Алуште, Евпатории, Керчи, Симферополе, Феодосии, Ялте, Бахчисарае, Щелкино и в Симферопольском районе.

Новое оборудование произведено в России и соответствует всем техническим стандартам Таможенного союза, а также требованиям безопасности.