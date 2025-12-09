За год в Крыму заменили 239 лифтов на 785 млн рублей

В текущем году в 131 многоэтажном доме Крыма установили 239 лифтов, соответствующих современным требованиям. На эти цели из федерального и региональных бюджетов выделили около 785 миллионов рублей.
Как сообщил врио генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым Андрей Вороньков, лифты заменили в Алуште, Евпатории, Керчи, Симферополе, Феодосии, Ялте, Бахчисарае, Щелкино и в Симферопольском районе.
Новое оборудование произведено в России и соответствует всем техническим стандартам Таможенного союза, а также требованиям безопасности.