Минград Нижегородской области утвердил планировку КРТ в Сарове

Здесь планируется реализация проекта комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки.
Документация подготовлена ООО «ГражданИнвестПроект» по заказу ООО Специализированный застройщик «ННДК-7», являющегося победителем торгов по КРТ в Сарове.
В частности, за счет инвестора предусмотрено строительство 5−8-этажных многоквартирных домов со встроенными помещениями общественного назначения и подземными стоянками автомобилей общей вместимостью 215 мест, детского сада на 125 мест, развитие улично-дорожной инфраструктуры и инженерных сетей. Жители 38 квартир из 11 ветхих домов улучшат свои жилищные условия за счёт застройщика. Срок реализации проекта составляет десять лет.
Следующим этапом реализации проекта КРТ станет улучшение жилищных условий граждан данной территории и проектирование застройщиком объектов капитального строительства, согласно утвержденной документации.
Напомним, что Саров стал первым закрытым административно-территориальным образованием в России, где реализуется проект КРТ.