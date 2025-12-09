Минград Нижегородской области утвердил планировку КРТ в Сарове

В частности, за счет инвестора предусмотрено строительство 5−8-этажных многоквартирных домов со встроенными помещениями общественного назначения и подземными стоянками автомобилей общей вместимостью 215 мест, детского сада на 125 мест, развитие улично-дорожной инфраструктуры и инженерных сетей. Жители 38 квартир из 11 ветхих домов улучшат свои жилищные условия за счёт застройщика. Срок реализации проекта составляет десять лет.