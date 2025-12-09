В Крыму не фиксируют рост цен на овощи — минпром

«Мониторинг ценовой ситуации именно на товары плодоовощной группы не фиксирует рост», — сообщил Агаджанян в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым.
Также он предупредил спекулянтов, что если «подобные ситуации» будут зафиксированы, то либо рядом с местами торговли перекупщиков будут организованы ярмарочные мероприятия с продукцией крымских фермеров, либо будут «соответствующие меры реагирования» со стороны федеральных антимонопольных структур.
По словам Агаджаняна, благодаря работе местных аграриев, сегодня на крымском рынке представлена все необходимая плодоовощная продукция.
Ранее начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Министерства промышленности и торговли Республики Крым Анатолий Гук рассказал, что спрос на продовольственные товары традиционно растет в канун Нового года, и как следствие — растут цены.
По его словам, в случае выявления завышения цен в Крыму необходимо обращаться на горячую линию минпромторга Крыма, предоставив полную информацию о спекулянте или недобросовестном хозяйствующем субъекте, приложив фото- и видеофиксацию данного факта.