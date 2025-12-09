Бюджет Крыма перевыполнен на 1,5 миллиарда: куда пойдут деньги

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек — РИА Новости Крым. Бюджет Крыма на 2025 год перевыполнен на 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги будут направлены на проекты по благоустройству, строительству и модернизацию ЖКХ во всех муниципалитетах региона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.