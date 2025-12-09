МРОТ в Калининградской области повысится в 2026 году

С 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Калининградской области будет увеличена до 28000 рублей, а с 1 июля — до 29000 рублей. Региональный показатель сохранит превышение над федеральным МРОТ, который с нового года составит 27093 рубля в месяц.