Германия одобрит крупнейший в истории пакет военных заказов

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европе необходимо стать менее зависимой от США и самой нести ответственность за спасение демократии. «Я не вижу необходимости в том, чтобы американцы желали спасти демократию в Европе. Если бы это было необходимо, мы бы справились с этим самостоятельно», — сказал политик.