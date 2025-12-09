Германия одобрит крупнейший в истории пакет военных заказов

«На следующей неделе немецкие законодатели намерены одобрить 29 контрактов на военные закупки на рекордную сумму 52 миллиарда евро», — сказано в сообщении.
Сообщается, что 22 миллиарда евро будет направлено на базовое военное снаряжение и обмундирование, 4,2 миллиарда — на боевые машины пехоты Puma, 3 миллиарда — на ракеты-перехватчики и пусковые установки системы ПВО Arrow 3, а еще 1,6 миллиарда — на спутники наблюдения.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европе необходимо стать менее зависимой от США и самой нести ответственность за спасение демократии. «Я не вижу необходимости в том, чтобы американцы желали спасти демократию в Европе. Если бы это было необходимо, мы бы справились с этим самостоятельно», — сказал политик.