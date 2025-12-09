Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Германия одобрит крупнейший в истории пакет военных заказов

Германия готовится утвердить крупнейший в своей истории пакет оборонных заказов на сумму 52 миллиарда евро. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник: Matthias Balk/dpa/picture-alliance/TASS

«На следующей неделе немецкие законодатели намерены одобрить 29 контрактов на военные закупки на рекордную сумму 52 миллиарда евро», — сказано в сообщении.

Сообщается, что 22 миллиарда евро будет направлено на базовое военное снаряжение и обмундирование, 4,2 миллиарда — на боевые машины пехоты Puma, 3 миллиарда — на ракеты-перехватчики и пусковые установки системы ПВО Arrow 3, а еще 1,6 миллиарда — на спутники наблюдения.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европе необходимо стать менее зависимой от США и самой нести ответственность за спасение демократии. «Я не вижу необходимости в том, чтобы американцы желали спасти демократию в Европе. Если бы это было необходимо, мы бы справились с этим самостоятельно», — сказал политик.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше