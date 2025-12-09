СМИ: США предложили Польше 250 подержанных бронемашин Stryker за символический 1 доллар

Бронетранспортеры Stryker находятся в не самом лучше состоянии и требуют ремонта или модернизации. Также необходимо разработать систему поддержки американских систем и обучения работы с ними, поскольку эта платформа в Польше никогда не использовалась. Эти усилия могут оказаться дорогостоящими и медленными, а привлечение иностранных подрядчиков приведет к еще большим затратам, поясняет IE.