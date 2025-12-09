СМИ: США предложили Польше 250 подержанных бронемашин Stryker за символический 1 доллар

По условиям американского предложения, бронетранспортеры Stryker, которые уже дислоцируются в Европе, останутся на континенте и будут переданы Польше в рамках продолжающегося сокращения вооруженных сил Америки, пишет IE.
Польские СМИ утверждают, что генеральный штаб Вооруженных сил Польши уже одобрил этот план. По словам министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, военные начали проверку подержанных Stryker, чтобы понять, соответствуют ли они оперативным потребностям Польши. После этого представители Министерства обороны определят, подходят ли американские бронемашины для учебных целей, операций на передовой или для целей модернизации.
Бронетранспортеры Stryker находятся в не самом лучше состоянии и требуют ремонта или модернизации. Также необходимо разработать систему поддержки американских систем и обучения работы с ними, поскольку эта платформа в Польше никогда не использовалась. Эти усилия могут оказаться дорогостоящими и медленными, а привлечение иностранных подрядчиков приведет к еще большим затратам, поясняет IE.
Более того, Варшава делает упор на отечественное производство, а внедрение Stryker может вытеснить польскую бронемашину Rosomak или другие платформы местного производства, сократив потребность в новых заказах для оборонной промышленности Польши.
Несмотря на эти опасения, в Польше заявили, что процесс принятия решения «намеренно ускорен», что отражает масштабы потенциального приобретения и обстановку в области безопасности в Европе. Окончательное решение ожидается во второй половине следующего года.