Ричмонд
-6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда объяснило, что делать, если перед праздником понадобился выходной

Минтруда объяснило, как при необходимости оформить выходной.

Источник: Комсомольская правда

В министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, что делать, если перед праздником нужен лишь день для чего-то очень важного.

Специалисты объяснили работникам, как официально взять выходной. Для этого можно использовать имеющийся день отдыха без сохранения заработной платы (отгул). Его дают за работу в выходные и праздничные дни, государственные праздники, сверхурочную работу.

Есть другой вариант: подать заявление об отпуске без сохранения заработной платы (за свой счет). Либо с сохранением заработной платы при условии, что его оплата предусмотрена коллективным договором, иным ЛПА организации, нанимателем.

Уточняется, что по согласованию с нанимателем он предоставляется по семейно-бытовым и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению.

Еще можно использовать часть трудового отпуска.

«Если часть отпуска не запланирована на этот период, то наниматель может пойти навстречу и согласовать его предоставление, в том числе, внести в график отпусков изменения», — сказали в Минтруда.

Ранее Минтруда предупредило о нюансах графика отпусков в Беларуси на 2026 год.

Кроме того, Мингорисполком сказал про строительство нового жилого района в Минске.

Кстати, Мингорисполком сказал, что елочные базары в Минске откроются 22 декабря.

Тем временем МАРТ назвал цены на елочных базарах в Беларуси.