Минтруда объяснило, что делать, если перед праздником понадобился выходной

В министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, что делать, если перед праздником нужен лишь день для чего-то очень важного.
Специалисты объяснили работникам, как официально взять выходной. Для этого можно использовать имеющийся день отдыха без сохранения заработной платы (отгул). Его дают за работу в выходные и праздничные дни, государственные праздники, сверхурочную работу.
Есть другой вариант: подать заявление об отпуске без сохранения заработной платы (за свой счет). Либо с сохранением заработной платы при условии, что его оплата предусмотрена коллективным договором, иным ЛПА организации, нанимателем.
Уточняется, что по согласованию с нанимателем он предоставляется по семейно-бытовым и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению.
Еще можно использовать часть трудового отпуска.
«Если часть отпуска не запланирована на этот период, то наниматель может пойти навстречу и согласовать его предоставление, в том числе, внести в график отпусков изменения», — сказали в Минтруда.
