Молдова вновь провела экстренные закупки электроэнергии — цена не сообщается

Напомним, в минувшую субботу, 6 декабря, «Молдэлектрика» также обратилась к Румынии с просьбой об экстренной поставке электроэнергии из-за повреждений энергетической инфраструктуры Украины. При этом Минэнерго также призвало жителей Молдовы по возможности сократить потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы, чтобы сохранить стабильность энергосистемы и предотвратить отключения.