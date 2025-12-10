Ричмонд
Молдова вновь провела экстренные закупки электроэнергии — цена не сообщается

«Молдэлектрика» вновь закупила электроэнергию в аварийном режиме.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Государственное предприятие «Молдэлектрика» днем и вечером 8 декабря вновь запросило аварийную поставку электроэнергии из-за нехватки ресурсов для покрытия возросшего потребления.

При этом в компании уточнили, что аварийные поставки электроэнергии обходятся дороже и не входят в стандартные государственные контракты.

«Итоговая стоимость станет известна в начале следующего месяца после завершения всех расчетов», — заявили в «Молдэлектрике».

Там также отметили, что решение о закупке принято на фоне ограниченной пропускной способности линии соединения с Румынией и разницей между прогнозами и фактическим потреблением.

По информации компании, на этой неделе максимальная пропускная способность межсистемных соединений между Молдовой и Украиной составляет 2150 МВт. Этот показатель еженедельно пересматривают специалисты, которые координируют энергосистемы региона.

Напомним, в минувшую субботу, 6 декабря, «Молдэлектрика» также обратилась к Румынии с просьбой об экстренной поставке электроэнергии из-за повреждений энергетической инфраструктуры Украины. При этом Минэнерго также призвало жителей Молдовы по возможности сократить потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы, чтобы сохранить стабильность энергосистемы и предотвратить отключения.