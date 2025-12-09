Ричмонд
Водителям рассказали о причинах быстрой разрядки аккумулятора

Автоэксперт Хайцеэр: короткие поездки и сигнализация разряжают аккумулятор.

Источник: Комсомольская правда

Поездки на короткие дистанции могут быстро разряжать автомобильный аккумулятор. Об этом предупредил водителей в разговоре с изданием «Газета.Ru» автоэксперт Ян Хайцеэр.

— Высадить аккумулятор в ноль могут навороченные сигнализации, которые съедают много энергии, а также короткие поездки до 15 минут, когда батарея не успевает подзарядиться и работает на износ, — сообщил собеседник издания.

Он добавил, что ресурс любого автомобильного аккумулятора длится примерно 5−6 лет.

Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что с понижением температуры плотность электролита снижается, химические процессы в свинцово-кислотных батареях замедляются, в результате чего аккумулятор способен потерять до 40% емкости.

Для обеспечения комфорта и безопасности в дороге 360.ru предложил обратить внимание на солнечную батарею и инвертор: панель собирает солнечную энергию и отдает заряд на аккумулятор, а подключенный к нему инвертор питает нужные бытовые приборы.