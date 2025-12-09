Биржевые цены на серебро обновили исторический максимум

Цена на серебро на бирже Comex во вторник, 9 декабря обновила рекорд, впервые в истории поднявшись выше отметки в 60 долларов за тройскую унцию.
Согласно данным торговой площадки, по состоянию на 18.26 по мск мартовский фьючерс на драгметалл поднялся до 60,17 доллара за унцию, подорожав на 3,02 процента.
При этом фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года находился на уровне 4 237,9 доллара за унцию, поднявшись на 0,48 процента.
Напомним, прежний исторический рекорд стоимости серебра на бирже Comex был зафиксирован 13 ноября, когда стоимость фьючерсного контракта на драгметалл с поставкой в декабре 2025 года превысил 54 доллара за тройскую унцию.