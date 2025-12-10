Мирзиёев поручил министру транспорта разобраться с грузовиками, превращающими дороги в «гармошки»

Кроме того, поручено внедрить межведомственную электронную информационную систему, которая объединит все процессы, связанные с весовым и габаритным контролем грузовиков. Для защиты дорог в жаркое и холодное время года также будет разработан порядок сезонного ограничения движения большегрузного транспорта — это позволит снизить нагрузку на покрытие в уязвимые периоды.