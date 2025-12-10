Мирзиёев поручил министру транспорта разобраться с грузовиками, превращающими дороги в «гармошки»

Министр транспорта в ходе доклада отметил: на сегодня 1 800 километров дорог уже находятся в изношенном состоянии именно из-за регулярного движения по ним перегруженных грузовых автомобилей. Значительная часть таких машин забита выше допустимого, чтобы перевезти больше груза за одну поездку, что приводит к быстрой деформации дорожного полотна.
По поручению главы государства для обеспечения весового контроля планируется расширить сеть пунктов контроля и измерения грузовых автомобилей. Сейчас в стране установлено всего 9 стационарных весов, еще 8 пунктов на стадии оснащения. В ближайшее время будет организовано еще 35 мобильных и стационарных пунктов, которые позволят охватить большее количество автотрасс по всей стране.
Кроме того, поручено внедрить межведомственную электронную информационную систему, которая объединит все процессы, связанные с весовым и габаритным контролем грузовиков. Для защиты дорог в жаркое и холодное время года также будет разработан порядок сезонного ограничения движения большегрузного транспорта — это позволит снизить нагрузку на покрытие в уязвимые периоды.
Параллельно с ужесточением контроля, в ближайшие годы в стране планируется построить и отремонтировать 21 тысячу километров дорог, покрыть щебнем еще 14 тысяч километров грунтовых трасс и обновить 325 мостов. Всё это призвано улучшить инфраструктуру и повысить безопасность дорожного движения.
Особое внимание уделяется постепенной передаче обслуживания дорог частным предпринимателям. Долгое время этим занимались исключительно государственные службы. Теперь, по поручению президента, планируется, что в следующем году предприниматели будут обслуживать 3 тысячи километров дорог, а к 2030 году — уже 6,3 тысячи километров.
Также отмечено, что дороги, которые будут строиться в 86 районах при поддержке Азиатского банка развития, полностью перейдут на обслуживание местных подрядчиков.
В завершение совещания дано поручение — подготовить и утвердить Стратегию развития автомобильных дорог Узбекистана до 2035 года, исходя из новых задач и масштабных планов по развитию транспортной инфраструктуры.