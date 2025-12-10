В «Энергокоме» сообщили, как закупалась электроэнергия для Молдовы в ноябре

Всего же в ноябре этого года АО «Энергоком» закупило около 397,552 тысячи МВт*ч электроэнергии на внутреннем рынке, а также из зарубежных источников. Средневзвешенная цена энергоносителя составила 134,7 евро/МВт*ч. При этом в октябре средняя стоимость электроэнергии, закупленной компанией, достигала 132,44 евро/МВт*ч, а в сентябре — 113,96 евро/МВт*ч.