В «Энергокоме» сообщили, как закупалась электроэнергия для Молдовы в ноябре

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Почти треть объема электроэнергии, закупленной госпредприятием «Энергоком» в ноябре, была получена от местных производителей, заявили в компании.
Всего же в ноябре этого года АО «Энергоком» закупило около 397,552 тысячи МВт*ч электроэнергии на внутреннем рынке, а также из зарубежных источников. Средневзвешенная цена энергоносителя составила 134,7 евро/МВт*ч. При этом в октябре средняя стоимость электроэнергии, закупленной компанией, достигала 132,44 евро/МВт*ч, а в сентябре — 113,96 евро/МВт*ч.
Большую часть приобретенной электроэнергии (67,97%) составил импорт, а 32,03% было поставлено отечественными производителями. Из общего объема импортных закупок 25,88% было закуплено по двусторонним контрактам с поставщиками и производителями из Румынии и Украины, а остальные 42,09% были реализованы посредством торговых платформ BRM и OPCOM.
Также в «Энергокоме» напомнили, что указанные закупочные цены не включают дополнительные налоги и расходы, связанные с транспортировкой, логистикой и резервированием мощностей.