ЦБ: в России замедлились темпы роста зарплат

В начале декабря сообщалось, что рост реальной заработной платы в сентябре ускорился до 4,7 процента с 3,8 процента в августе. По итогам первых девяти месяцев года реальные доходы наемных работников в России увеличились на 4,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в третьем квартале — на 5,3 процента.