Асфальтобетонный завод из Коломяг перенесут в Белоостров

Асфальтобетонный завод из Коломяг перенесут в другую часть Петербурга. Такое решение приняли городские власти, об этом сообщил губернатор Александр Беглов во время прямой линии 9 декабря. По словам Беглова, такое решение приняли из-за устаревшего оборудования завода и несоответствия площадки в Коломягах современным требованиям технологий для производства асфальта и бетона, нецелесообразности модернизации завода, а также негативного влияния завода на экообстановку в районе.
— Мы планируем, что новое место для завода будет выбрано в Белоострове — промышленной зоне, где уже работают несколько предприятий. Это решение позволит оптимизировать логистику строительных материалов и более эффективно использовать производственные мощности в районах развития новых магистралей, — уточнил губернатор.
Все проекты по переносу предприятий в Петербурге проходят необходимые экспертизы и получают оценки профильных ведомств. Строительство будет разрешено только после положительного заключения экспертов.