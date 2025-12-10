Асфальтобетонный завод из Коломяг перенесут в Белоостров

Асфальтобетонный завод из Коломяг перенесут в другую часть Петербурга. Такое решение приняли городские власти, об этом сообщил губернатор Александр Беглов во время прямой линии 9 декабря. По словам Беглова, такое решение приняли из-за устаревшего оборудования завода и несоответствия площадки в Коломягах современным требованиям технологий для производства асфальта и бетона, нецелесообразности модернизации завода, а также негативного влияния завода на экообстановку в районе.