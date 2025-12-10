Ричмонд
Асфальтобетонный завод из Коломяг перенесут в Белоостров

Такое решение приняли из-за устаревшего оборудования завода и несоответствия площадки в Коломягах.

Источник: Комсомольская правда

Асфальтобетонный завод из Коломяг перенесут в другую часть Петербурга. Такое решение приняли городские власти, об этом сообщил губернатор Александр Беглов во время прямой линии 9 декабря. По словам Беглова, такое решение приняли из-за устаревшего оборудования завода и несоответствия площадки в Коломягах современным требованиям технологий для производства асфальта и бетона, нецелесообразности модернизации завода, а также негативного влияния завода на экообстановку в районе.

— Мы планируем, что новое место для завода будет выбрано в Белоострове — промышленной зоне, где уже работают несколько предприятий. Это решение позволит оптимизировать логистику строительных материалов и более эффективно использовать производственные мощности в районах развития новых магистралей, — уточнил губернатор.

Все проекты по переносу предприятий в Петербурге проходят необходимые экспертизы и получают оценки профильных ведомств. Строительство будет разрешено только после положительного заключения экспертов.

