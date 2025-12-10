Узбекистан решил заняться производством гуманоидных роботов

Robotis — ведущая компания Южной Кореи в области робототехники, хорошо известная своими образовательными и промышленными роботами, а также популярными интеллектуальными актуаторами Dynamixel. Она действительно обладает большим опытом и портфелем реализованных проектов, а ее решения востребованы во всем мире.
На первый взгляд, в этой новости всё кажется замечательным: передовые технологии, международное сотрудничество, новые рабочие места и перспектива технологического скачка. На официальном уровне всё звучит именно так. Однако, когда проходишь за фасад этих презентационных обещаний, остаётся несколько не менее важных вопросов.
Многие подобные проекты в странах с развивающейся промышленностью превращаются в «отверточную сборку», когда коробки приходят из-за границы, а здесь их только открывают и вкручивают пару винтов. Мы уже вдоволь нахлебались с этим в автопроме. Судя по всему, здесь будет также?
Развитие робототехники — это не только оборудование и производственные линии. Необходима целая экосистема: инженерные школы, программы по подготовке и переподготовке кадров, современные лаборатории, устойчивое финансирование и реальный спрос на внутреннем рынке. К сожалению, на сегодняшний день в стране пока нет полноценной образовательной или промышленной базы, способной обеспечить «под ключ» даже базовые направления в этой области. А пока в Узбекистане продолжаются многочасовые отключения электричества, новости про «роботов будущего» напоминают цитату из знаменитого советского фильма: «…в то время как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной…».
Было бы здорово, если бы сотрудничество с Robotis действительно дало старт развитию национальной робототехнической школы, появлению новых инженерных специальностей и производств, которые нужны стране. Но не хотелось бы, чтобы эта новость осталась очередным «витринным» проектом, который красиво смотрится в отчетах, но не меняет реальную технологическую ситуацию в экономике.