Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан решил заняться производством гуманоидных роботов

Vaib.uz (Узбекистан. 9 декабря). Сегодня стало известно, что Ассоциация «Узэлтехсаноат» и южнокорейская компания Robotis подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает развитие сотрудничества по запуску производства гуманоидных роботов в Узбекистане, созданию технологической базы и системы подготовки кадров для новой отрасли.

Источник: Vaib.Uz

Robotis — ведущая компания Южной Кореи в области робототехники, хорошо известная своими образовательными и промышленными роботами, а также популярными интеллектуальными актуаторами Dynamixel. Она действительно обладает большим опытом и портфелем реализованных проектов, а ее решения востребованы во всем мире.

На первый взгляд, в этой новости всё кажется замечательным: передовые технологии, международное сотрудничество, новые рабочие места и перспектива технологического скачка. На официальном уровне всё звучит именно так. Однако, когда проходишь за фасад этих презентационных обещаний, остаётся несколько не менее важных вопросов.

Многие подобные проекты в странах с развивающейся промышленностью превращаются в «отверточную сборку», когда коробки приходят из-за границы, а здесь их только открывают и вкручивают пару винтов. Мы уже вдоволь нахлебались с этим в автопроме. Судя по всему, здесь будет также?

Развитие робототехники — это не только оборудование и производственные линии. Необходима целая экосистема: инженерные школы, программы по подготовке и переподготовке кадров, современные лаборатории, устойчивое финансирование и реальный спрос на внутреннем рынке. К сожалению, на сегодняшний день в стране пока нет полноценной образовательной или промышленной базы, способной обеспечить «под ключ» даже базовые направления в этой области. А пока в Узбекистане продолжаются многочасовые отключения электричества, новости про «роботов будущего» напоминают цитату из знаменитого советского фильма: «…в то время как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной…».

Было бы здорово, если бы сотрудничество с Robotis действительно дало старт развитию национальной робототехнической школы, появлению новых инженерных специальностей и производств, которые нужны стране. Но не хотелось бы, чтобы эта новость осталась очередным «витринным» проектом, который красиво смотрится в отчетах, но не меняет реальную технологическую ситуацию в экономике.