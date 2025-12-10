Узбекистан решил заняться производством гуманоидных роботов

Развитие робототехники — это не только оборудование и производственные линии. Необходима целая экосистема: инженерные школы, программы по подготовке и переподготовке кадров, современные лаборатории, устойчивое финансирование и реальный спрос на внутреннем рынке. К сожалению, на сегодняшний день в стране пока нет полноценной образовательной или промышленной базы, способной обеспечить «под ключ» даже базовые направления в этой области. А пока в Узбекистане продолжаются многочасовые отключения электричества, новости про «роботов будущего» напоминают цитату из знаменитого советского фильма: «…в то время как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной…».