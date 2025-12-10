Молдова не заинтересована в приобретении сети АЗС «Лукоил» — глава Минэнерго

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Правительство Молдовы не намерено участвовать в покупке сети АЗС компании Lukoil, работающих в стране, предложение будет действительным лишь для частных компаний. Об этом заявил министр энергетики Дорин Жунгиету.
Он также пояснил, что работа указанных АЗС продолжится до весны 2026 года. Это стало возможным после того, как управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вынесло решение о продлении разрешения на деятельность автозаправок Lukoil до 29 апреля 2026 года. Данное постановление распространяется в том числе и на Молдову и призвано способствовать проведению международных коммерческих переговоров о продаже сети.
«Вероятно, крупные компании попросили продлить срок, чтобы продвинуться в переговорах. Ведь сама процедура передачи активов после определения покупателя может занять до шести месяцев. Это непростой процесс», — рассказал Жунгиету в эфире Moldova 1.
По его словам, Lukoil ведет коммерческие переговоры с несколькими игроками на рынке и компаниями, заинтересованными в покупке активов.
Напомним, ранее Жунгиету заявлял, что Молдова намерена приобрести у компании Lukoil склады авиационного топлива, находящихся на территории Международного аэропорта Кишинева (МАК). В результате переговоров Минэнерго заключило договор с компанией о принятии в управление активов, связанных с обеспечением аэропорта топливом. И уже 20 ноября руководство МАК заявило том, что Кишиневский аэропорт начал самостоятельно заправлять самолеты. Авиационный керосин при этом закупается у румынских поставщиков.