Молдова не заинтересована в приобретении сети АЗС «Лукоил» — глава Минэнерго

Он также пояснил, что работа указанных АЗС продолжится до весны 2026 года. Это стало возможным после того, как управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вынесло решение о продлении разрешения на деятельность автозаправок Lukoil до 29 апреля 2026 года. Данное постановление распространяется в том числе и на Молдову и призвано способствовать проведению международных коммерческих переговоров о продаже сети.