Строительство «Брестской» в Петербурге отложили до 2028 года

Он сообщил, что вскоре начнутся проектные работы по станциям «Брестская», «Улица Доблести» и «Петергофское шоссе». Эти работы включат уточнение трассировки линии и изучение инженерно-геологических условий. Губернатор также подтвердил планы по строительству после станции «Горный институт» станций «Морской Фасад» и «Гавань». Финансирование на их проектирование заложено в бюджет на ближайшую трехлетку.