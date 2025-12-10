Ричмонд
Строительство «Брестской» в Петербурге отложили до 2028 года

Названы сроки начала работ на новых станциях петербургской подземки.

Источник: РИА "Новости"

Станцию метро «Брестская» в составе продления Красносельско-Калининской линии в Петербурге начнут строить в 2028 году. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

Он сообщил, что вскоре начнутся проектные работы по станциям «Брестская», «Улица Доблести» и «Петергофское шоссе». Эти работы включат уточнение трассировки линии и изучение инженерно-геологических условий. Губернатор также подтвердил планы по строительству после станции «Горный институт» станций «Морской Фасад» и «Гавань». Финансирование на их проектирование заложено в бюджет на ближайшую трехлетку.

Окончание строительных работ по всем новым станциям запланировано на период с 2028 по 2034 годы. Беглов отметил, что ведется работа по возможному ускорению этих сроков.

