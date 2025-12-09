В Euroclear опасаются потери клиентами €16 млрд в случае конфискации активов РФ

Согласно предлагаемому Еврокомиссией плану, после изъятия замороженных российских активов в пользу Украины каждое государство ЕС будет нести ответственность в соответствии со своей долей в экономической продукции сообщества. То есть более богатые страны рискуют большими деньгами, а небогатые (такие, как страны Прибалтики) — меньшими. На случай, если они не смогут заплатить и этого, Еврокомиссия предоставит им необходимую ссуду для обеспечения ликвидности. Речь идет о сумме до €210 млрд, из которых €185 млрд находятся у бельгийского управляющего активами Euroclear.