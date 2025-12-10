Нацбанк увеличил курс евро и уменьшил курс доллара на 10 декабря

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 10 декабря, среду. Стал немного выше курс евро, а курс доллара и курс российского потеряли в весе.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на среду, 10 декабря, Национальный банк установил следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,8891 белорусского рубля, 1 евро — 3,3672 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7720 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими во вторник, 9 декабря, курс евро увеличился, а курс доллара и курс российского рубля стали ниже. Сильнее других в сторону уменьшение изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже сразу на 0,0008 белрубля, курс евро подрос на 0,0004 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0006 белрубля.
