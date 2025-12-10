Задорнов: в 2026 году России стоит опасаться обвалов на рынках США

«Риск серьезных кризисных явлений в мировой экономике, которые я связал бы с возможным падением американского фондового рынка. Он вырос примерно на 20% с начала года, и там есть целый ряд очевидных для любого экономиста факторов перегрева», — отметил Задорнов в беседе с РБК.