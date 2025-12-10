Ни подарка, ни денег: эксперт назвал опасные новогодние вклады

На банковском вкладе выгоднее держать деньги, чем на карте или «под подушкой», но не стоит гнаться за самыми выгодными предложениями к Новому году, предупреждает эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.
Специалист отметил, что многие банки предлагают особые условия по вкладам в конце года. Но за слишком выгодными предложениями обязательно скрывается подвох, поэтому нужно внимательно читать условия, предупредил эксперт.
Часто банкам нужны дополнительные средства к концу года, поэтому они предлагают выгодные проценты на вклады с коротким сроком действия, пояснил он. Но они на 0,5% — 1% выше ключевой ставки, не больше, отметил финансист. Если ставка выше, то речь идет о маркетинге, и такие условия будут действовать всего несколько месяцев.
Банки также могут предлагать более высокий процент по вкладу на длительный срок, но только по комбинированным продуктам, предупредил специалист. Речь идет о инвестициях, доходность по таким банковским продуктам не может быть фиксированной, поэтому можно как заработать, так и понести убытки, рассказал Сергей Елин в беседе с «Прайм».