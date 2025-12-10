Ни подарка, ни денег: эксперт назвал опасные новогодние вклады

Часто банкам нужны дополнительные средства к концу года, поэтому они предлагают выгодные проценты на вклады с коротким сроком действия, пояснил он. Но они на 0,5% — 1% выше ключевой ставки, не больше, отметил финансист. Если ставка выше, то речь идет о маркетинге, и такие условия будут действовать всего несколько месяцев.