Стало известно, что Путин тайно ездит по Москве без кортежа и сам управляет авто

В Кремле подтвердили: Владимир Путин время от времени передвигается по столице без официального сопровождения. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент может самостоятельно управлять автомобилем во время таких поездок.

Накануне Путин рассказал о своих «тихих» поездках по Москве. Он отметил, что без мигалок и охраны наблюдает за жизнью города, в том числе за работой курьеров. Поводом для комментария стала жалоба на мигрантов, доставляющих заказы на электровелосипедах и разгоняющихся по тротуарам до 30−40 км/ч.

Президент согласился, что подобное движение представляет угрозу для пешеходов. Он упомянул, что аналогичные претензии звучали и от региональных властей, включая руководство Санкт-Петербурга. Путин поручил МВД подготовить меры для регулирования движения на улицах и пообещал сформулировать соответствующие указания уже на следующий день.

В 2024 году Владимир Путин лично прибыл на открытие заключительного участка трассы М-11 Москва — Петербург в Тверской области, подъехав к мероприятию за рулём автомобиля Lada Aura. Таким образом президент протестировал пятую модель «АвтоВАЗа».

Читайте также: Стало известно, как тихий криминалист уводил смерть по шпалам 25 лет.

