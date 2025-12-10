Прокуратура нашла массовые нарушения в питстопах Приморья после ДТП на Катерной

Во Владивостоке и по всему Приморскому краю развернулась масштабная проверка объектов быстрого питания, инициированная краевой прокуратурой после резонансного ДТП на улице Катерной. Надзорные мероприятия уже выявили девять незаконно размещенных точек и целый букет грубых нарушений, угрожающих безопасности и здоровью потребителей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Прокурор края Сергей Столяров поручил провести рейды, уделив особое внимание объектам, расположенным вдоль автодорог. В ходе проверок выяснилось, что многие павильоны и фургончики установлены с нарушениями: работы велись без согласования с владельцами дорог, без соблюдения технических норм и зачастую без каких-либо правоустанавливающих документов на землю. Такая самовольная застройка не только создает хаос в городской среде, но и может ухудшать обзорность на дорогах, потенциально провоцируя аварии.
Проблемы оказались глубже. Совместно с Роспотребнадзором прокуроры вскрыли санитарные нарушения. В точках быстрого питания обнаружили хранение продуктов без маркировки сроков годности, антисанитарию, отсутствие дезсредств и производственного контроля. Персонал зачастую работал без обязательных медицинских книжек, а оборудование не соответствовало требованиям безопасности. В связи с этим уже внесены представления, а также инициировано привлечение виновных к административной ответственности за самозахват земли и нарушение санитарных норм.
Фактическое устранение всех выявленных нарушений поставлено на особый контроль прокуратуры. Проверки объектов питания по всему региону продолжаются.