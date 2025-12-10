Прокуратура нашла массовые нарушения в питстопах Приморья после ДТП на Катерной

Прокурор края Сергей Столяров поручил провести рейды, уделив особое внимание объектам, расположенным вдоль автодорог. В ходе проверок выяснилось, что многие павильоны и фургончики установлены с нарушениями: работы велись без согласования с владельцами дорог, без соблюдения технических норм и зачастую без каких-либо правоустанавливающих документов на землю. Такая самовольная застройка не только создает хаос в городской среде, но и может ухудшать обзорность на дорогах, потенциально провоцируя аварии.