Михаил Задорнов неожиданно спрогнозировал влияние кризиса в США на бюджет РФ

Для России такой сценарий означает прямое сокращение экспортной выручки. Риски связаны не только с ценами на нефть и газ, но и с падением стоимости металлов и химической продукции — отраслей, формирующих значимую часть доходов бюджета. По словам Задорнова, это не «чёрный лебедь», а предупреждение о кризисе, который уже просматривается: «чеховское ружьё», способное в любой момент выстрелить.