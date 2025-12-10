Михаил Задорнов неожиданно спрогнозировал влияние кризиса в США на бюджет РФ

Бюджетные параметры России в 2026 году во многом будут зависеть от того, произойдёт ли урегулирование конфликта на Украине.
Об этом заявил экономист Михаил Задорнов, экс-глава Минфина и одного из российских банков, в колонке для РБК. Однако он подчеркнул: существует фактор куда опаснее — вероятность серьёзного кризиса на мировых рынках, вызванного падением американских фондовых индексов.
По оценке Задорнова, рынок США перегрет: с начала года он вырос примерно на 20%, а почти половина капитализации индекса S&P сосредоточена в руках семи-восьми крупнейших технологических корпораций, активно инвестирующих в искусственный интеллект. Такая концентрация делает систему уязвимой.
Экономист допускает, что во второй половине 2026-го или в 2027 году может произойти ощутимая коррекция, сопоставимая с «лопнувшим пузырём» доткомов начала 2000-х. При этом возможен не только обвал котировок и отток капитала, но и замедление глобальной экономической активности.
Для России такой сценарий означает прямое сокращение экспортной выручки. Риски связаны не только с ценами на нефть и газ, но и с падением стоимости металлов и химической продукции — отраслей, формирующих значимую часть доходов бюджета. По словам Задорнова, это не «чёрный лебедь», а предупреждение о кризисе, который уже просматривается: «чеховское ружьё», способное в любой момент выстрелить.
Даже при отсутствии глобального шторма и вне зависимости от хода конфликта на Украине, российский бюджет в 2026 году столкнётся с собственным набором рисков и преимуществ, резюмирует эксперт.
