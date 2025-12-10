Ричмонд
Новосибирцев могут обязать информировать супругов о крупных кредитах

В Госдуме обсуждается инициатива обязать банки информировать второго супруга о выдаче кредитов свыше 500 тысяч рублей.

Источник: Freepik

Инициатор вице-спикер Борис Чернышов подчеркнул, что мера носит исключительно информационный характер и не ограничивает право супругов самостоятельно брать кредиты. Об этом пишет «Газетой.Ru».

По словам зампреда комитета по строительству Александра Аксененко, уведомление поможет защитить семьи от неожиданных долгов, особенно при снижении дохода или разводе. Проект предусматривает уведомления только для официально зарегистрированных браков с соблюдением конфиденциальности данных.

Инициатива уже вызвала дискуссии среди юристов и банков, которые отмечают как преимущества, так и возможные сложности внедрения.