Новосибирцев могут обязать информировать супругов о крупных кредитах

По словам зампреда комитета по строительству Александра Аксененко, уведомление поможет защитить семьи от неожиданных долгов, особенно при снижении дохода или разводе. Проект предусматривает уведомления только для официально зарегистрированных браков с соблюдением конфиденциальности данных.