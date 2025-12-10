Штраф и снос: чем обернулся для компании захват лесного участка в Новосибирской области

Против директора возбудили административное дело по статье о самовольном занятии лесных участков. Наказание — штраф в 50 тысяч рублей. Кроме того Сузунский районный суд удовлетворил иск прокурора о сносе незаконных строений. Исполнение этого решения находится на контроле надзорного ведомства.