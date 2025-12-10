Назаровская ГРЭС оснащает трубы системой мониторинга выбросов

Проект по обеспечению непрерывного измерения и учёта показателей выбросов в атмосферу выполняется в соответствии с федеральным законодательством и Программой повышения экологической эффективности станции (ППЭЭ). С мая по август 2025 года на предприятии проведено предпроектное обследование объектов. Уже подготовлены основные технические решения, завершается разработка проектной документации. Для дымовой трубы ДТ‑2, которая станет первым объектом внедрения САКВ, согласована спецификация оборудования — изготовление и поставка запланированы на весну 2026 года, а установка и ввод системы онлайн мониторинга в эксплуатацию — до конца осени. Обследование дымовых труб № 1 и № 3 начнется летом следующего года. В 2027 году стартуют работы по трубе № 4, которые завершатся к концу 2028 года.