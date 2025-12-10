Назаровская ГРЭС оснащает трубы системой мониторинга выбросов

Проект по обеспечению непрерывного измерения и учёта показателей выбросов в атмосферу выполняется в соответствии с федеральным законодательством и Программой повышения экологической эффективности станции (ППЭЭ). С мая по август 2025 года на предприятии проведено предпроектное обследование объектов. Уже подготовлены основные технические решения, завершается разработка проектной документации. Для дымовой трубы ДТ‑2, которая станет первым объектом внедрения САКВ, согласована спецификация оборудования — изготовление и поставка запланированы на весну 2026 года, а установка и ввод системы онлайн мониторинга в эксплуатацию — до конца осени. Обследование дымовых труб № 1 и № 3 начнется летом следующего года. В 2027 году стартуют работы по трубе № 4, которые завершатся к концу 2028 года.
САКВ обеспечит круглосуточный автоматический мониторинг выбросов с измерением концентраций маркерных веществ: оксида и диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, взвешенных частиц и других параметров отходящих газов. Кстати заметить, данная система успешно зарекомендовала себя на других предприятиях СГК. На прошлой неделе специалисты Росприродназдора, проинспектировав корректность работы САКВ на ТЭЦ Красноярска, подтвердили достоверность и объективность получаемых данных.
«Внедрение системы автоматического контроля выбросов — это важный шаг на пути к устойчивому развитию нашего предприятия. Система даст нам возможность не просто соответствовать нормативным требованиям, но и оперативно реагировать на любые изменения в экологической обстановке. Мы убеждены, что этот проект станет значимым вкладом в улучшение качества воздуха и благополучие жителей города», — подчеркнул генеральный директор Назаровской ГРЭС Дмитрий Морозов.
Напомним, в текущем году Назаровская ГРЭС получила Комплексное экологическое разрешение (КЭР), выданное Росприроднадзором. В соответствии с этим разрешением разработан комплекс мероприятий по модернизации оборудования станции. Реализация запланированных мер позволит существенно улучшить экологическую обстановку — прогнозируемое снижение объёма выбросов твердых веществ Назаровской ГРЭС составит 47,2 %.