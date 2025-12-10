Ричмонд
В Красноярском крае обновлены маршруты для комфорта туристов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в этом сезоне обновлено 17 дорожных участков общей протяженностью 93 км, ведущих к достопримечательностям Красноярского края.

Источник: НИА Красноярск

Обновлён участок трассы Прилужье, ведущий к курорту «Озеро Учум» в Ужурском районе. Восстановлен участок трассы Партизанское — Мина в Манско-Уярском районе, проходящий через деревню Аргаза, рядом с исторической достопримечательностью — «Чертовым мостом».

Отремонтированы три участка Енисейского тракта в Большемуртинском, Сухобузимском и Енисейском районах, соединяющие краевой центр с древним городом Енисейск. В Большемуртинском и Сухобузимском районах капитально отремонтирован участок трассы Атаманово — Кононово — Кекур, между Хлоптуново и Кононово, ведущий к многочисленным базам отдыха на левом берегу Енисея.

Проведены работы на участке трассы Кочергино — Каратузское возле села Таскино, популярного у любителей сплавов и рыбалки по горной реке Амыл. В Балахтинско-Новоселовском районе выполнен ремонт дороги Енисей — Шира, ведущей к летним курортам и туристическим базам Хакасии, сообщили в Минтрансе края.

Отремонтирован также участок трассы Саянск — Тубинск — граница Курагинского района возле поселка Джирим, соединяющий туристические зоны на Красноярском водохранилище и озёрах Курагинского района. В числе обновленных дорог — участки Ачинск — Ужур — Троицкое, Шарыпово — Ужур — Балахта, Минусинск — Новоселово, Шарыпово — Назарово и Верхняя Бирюса — Ибрюль.