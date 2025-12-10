В Красноярском крае обновлены маршруты для комфорта туристов

Отремонтированы три участка Енисейского тракта в Большемуртинском, Сухобузимском и Енисейском районах, соединяющие краевой центр с древним городом Енисейск. В Большемуртинском и Сухобузимском районах капитально отремонтирован участок трассы Атаманово — Кононово — Кекур, между Хлоптуново и Кононово, ведущий к многочисленным базам отдыха на левом берегу Енисея.