От сырья к гигаваттам: правительство перезапускает стратегию развития ДФО до 2036 года

Финальной целью стратегии остается демография. Как отметил вице-премьер, миграционный отток сократился, и «впервые за 30 лет в 2021 и 2024 годах на Дальний Восток приехало больше людей, чем уехало». Однако необходим устойчивый рост. По расчетам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, к 2030 году миграционный прирост ожидается на уровне 25 тысяч человек, а к 2036-му — 40 тысяч человек.