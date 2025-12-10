От сырья к гигаваттам: правительство перезапускает стратегию развития ДФО до 2036 года

В правительстве России состоялась ключевая стратегическая сессия под председательством премьера Михаила Мишустина, посвященная новой архитектуре развития Дальневосточного федерального округа (ДФО). Действующая модель, заложенная в 2013 году, признана успешной, но исчерпавшей свой инерционный ресурс. Новая стратегия до 2030 года с горизонтом до 2036-го, которую разрабатывают по поручению Владимира Путина, должна решить главную проблему роста — устранить «узкие места» в инфраструктуре. Ее ключевыми приоритетами станут переориентация с добычи ресурсов на глубокую переработку и высокие технологии, ликвидация энергетического и логистического дефицита, а также стабильный прирост населения, сообщает ИА PrimaMedia.
Открывая обсуждение, премьер-министр Михаил Мишустин констатировал, что действующие механизмы развития ДФО свою задачу выполнили, сформировав необходимую базу.
«За время реализации действующей стратегии удалось выполнить многие важные для округа задачи… В итоге валовой региональный продукт вырос более чем на четверть. Объем частных инвестиций составил порядка 5,5 трлн рублей», — сообщил глава правительства.
Однако опережающий рост инвестиций (за 10 лет вложения в основной капитал выросли на 286%, что в 1,5 раза выше среднероссийских показателей) привел к масштабным инфраструктурным разрывам.
Вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в своем докладе признал наличие системных ограничений, которые могут затормозить дальнейшую динамику.
«Наш успех создал новые ограничения. Недостаток генерирующих мощностей — 2,6 ГВт к 2030 году. Износ энергосетей выше среднероссийского в 1,4 раза. Восточный полигон не обеспечивает потребности грузоотправителей: в 2024 году дефицит составил 220 млн тонн», — заявил Трутнев.
В новой стратегии, параметры которой обсуждались на сессии, ответ на эти вызовы сформулирован в виде инфраструктурных KPI.
Для ликвидации энергодефицита к 2036 году заявлено строительство 12,8 ГВт новых мощностей. Пропускная способность Восточного полигона должна достичь 270 млн тонн, а уровень газификации макрорегиона — вырасти до 60%. Кроме того, к 2030 году планируется построить и модернизировать 17 погранпереходов.
«Без расширения полигона ни экспорт, ни внутренние перевозки не будут работать», — подчеркнул полпред.
Смысловым стержнем документа станет отказ от экстенсивной сырьевой модели. Несмотря на то что добывающие проекты (Баимский ГОК, Удокан, Эльгауголь) остаются базой экономики, правительство намерено стимулировать уход в «переделы».
«Хорошо понимаем, что Дальний Восток не может оставаться сырьевым придатком. Нам нужно увеличивать глубину переработки, осваивая производство готовой продукции в газохимии, металлургии, сельском хозяйстве. К 2036 году выпуск в этих отраслях должен вырасти более чем в пять раз — до 1,8 трлн рублей. Это принципиально меняет структуру экономики региона», — отметил Юрий Трутнев.
Параллельно ставится задача по развитию высокотехнологичного сектора (авиа— и судостроение, IT), вклад которого должен превысить 1,5 трлн руб.
Для реализации этих амбиций правительство готовит масштабную регуляторную реформу. Михаил Мишустин напомнил о замене существующей «лоскутной» системы преференциальных режимов (ТОР и СПВ) на единые правила игры для всего округа.
«Президент предложил с учетом накопленного опыта сделать кардинальный шаг и с начала 2027 года запустить единый преференциальный режим для бизнеса», — заявил премьер.
Юрий Трутнев уточнил, что новый режим будет «умным». Он будет предусматривать «налоговый мониторинг, обеспечивая предоставление льгот только тем резидентам, которым они действительно необходимы». Также льготы привяжут к социальному эффекту — преференции по страховым взносам будут зависеть от места жительства работников, чтобы стимулировать наем местных жителей.
Финальной целью стратегии остается демография. Как отметил вице-премьер, миграционный отток сократился, и «впервые за 30 лет в 2021 и 2024 годах на Дальний Восток приехало больше людей, чем уехало». Однако необходим устойчивый рост. По расчетам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, к 2030 году миграционный прирост ожидается на уровне 25 тысяч человек, а к 2036-му — 40 тысяч человек.
Для этой задачи потребуются не только рабочие места, но и качественное изменение среды.
«Главное — это люди. И когда мы говорим о том, что комфорт и уровень жизни на территории округа должны быть выше, чем в целом по стране, — это важное условие», — резюмировал Михаил Мишустин.
В планах правительства — удвоение турпотока и рост пассажиропотока авиации до 13,5 млн человек к 2036 году.
Совокупный экономический эффект от реализации новой стратегии в правительстве оценивают в 16 трлн рублей дополнительных инвестиций к 2036 году.
