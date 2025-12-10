В Красноярске определили подрядчика для реконструкции переулка Боготольский

Стоимость муниципального контракта — 293,1 млн рублей. Средства выделены из городского бюджета.
«По результатам аукциона на объект заходит компания, которая ранее строила дороги по всему Красноярскому краю. Строительно-монтажные работы должны начаться в апреле 2026 года, однако в ближайшее время в границах площадки производства работ стартуют подготовительные мероприятия. В целом, работы по реконструкции рассчитаны на 18 месяцев», — рассказал и.о. руководителя Управления капитального строительства Александр Парамыгин.
Скоро компания огородит территорию и начнет готовить площадку для строительства дороги. Специалистам предстоит вынести сети водопровода, канализации, теплосетей и электроснабжения. Также предусмотрена реконструкция подпорной стены вдоль 36-го дома по Копылова.
Границы реконструкции переулка Боготольский от улицы Копылова до Новосибирской. Протяженность этого участка дороги составит 676 метров. По проекту проезжая часть увеличится до 3 полос — от Новосибирской до дома № 8а по Менжинского, до 4 — от указанного дома до Копылова. Переулок после реконструкции станет двусторонним. На участке построят тротуары, оборудуют 2 остановки, установят светофоры и опоры освещения. Также подрядчик должен будет высадить деревья и кустарники (ели, сосны, яблони, рябины, кусты сирени, акации, боярышника и другие), засеять газоны.