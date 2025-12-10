В Красноярске определили подрядчика для реконструкции переулка Боготольский

Границы реконструкции переулка Боготольский от улицы Копылова до Новосибирской. Протяженность этого участка дороги составит 676 метров. По проекту проезжая часть увеличится до 3 полос — от Новосибирской до дома № 8а по Менжинского, до 4 — от указанного дома до Копылова. Переулок после реконструкции станет двусторонним. На участке построят тротуары, оборудуют 2 остановки, установят светофоры и опоры освещения. Также подрядчик должен будет высадить деревья и кустарники (ели, сосны, яблони, рябины, кусты сирени, акации, боярышника и другие), засеять газоны.