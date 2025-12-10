Кому из сибиряков легче найти работу в Омской области

В настоящий момент средний уровень оплаты труда по вакансиям, размещенным на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», составляет 42,8 тысячи рублей. Между тем есть направления, где компании готовы платить больше своим сотрудникам. Выше среднего предлагаемые заработки в строительстве (73 тысячи рублей), металлургии (60,7 тысяч рублей), информационных технологий (57,5 тысяч рублей), нефтехимии (57,4 тысяч рублей), машиностроении (54,3 тысячи рублей).