Кому из сибиряков легче найти работу в Омской области

ОМСК, 10 декабря, ФедералПресс. Омские работодатели наиболее активно ищут специалистов в различных сферах деятельности. Какие направления испытывают дефицит в кадрах «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе министерства труда и социального развития региона.

Источник: Freepik

«Острый дефицит испытывают работодатели в таких сферах, как здравоохранение (2,1 тысяч вакансий), строительство и недвижимость (2,0 тысячи вакансий), производство и промышленность (1,9 тысячи вакансий), а также образование, наука и сельское хозяйство», — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, на государственном сайте по поиску сотрудников «Работа России» омские компании разместили 13,7 тысячи вакансий. В регионе по-прежнему остаются востребованными такие профессии, как водители (899), слесари (875), врачи (776), медсестры (753), а также инженеры различной специализации (748).

В настоящий момент средний уровень оплаты труда по вакансиям, размещенным на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», составляет 42,8 тысячи рублей. Между тем есть направления, где компании готовы платить больше своим сотрудникам. Выше среднего предлагаемые заработки в строительстве (73 тысячи рублей), металлургии (60,7 тысяч рублей), информационных технологий (57,5 тысяч рублей), нефтехимии (57,4 тысяч рублей), машиностроении (54,3 тысячи рублей).

Напомним, что несмотря на рекордно низкий уровень безработицы, в России ощущается острая нехватка специалистов. Работодатели ищут врачей, строителей, водителей и IT-специалистов, повышают зарплаты и расширяют соцпакеты, чтобы удержать людей.