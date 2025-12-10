Трамп неожиданно заявил, что нефти в США хватит на две тысячи лет

Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании сделал очередное громкое заявление о запасах энергоресурсов в США.
По его словам, американской нефти и бензина хватит на две тысячи лет, и «ни одна страна в мире» якобы не располагает большими объёмами.
Экс-президент резко высказался и о сторонниках перехода на альтернативную энергетику, назвав их «придурками». Он утверждает, что владельцы ветрогенераторов «теряют по 15 долларов за один оборот лопастей», заявив, что такая модель не имеет экономического смысла.
Высказывания Трампа сопровождают его регулярные нападки на «зелёную» повестку и попытки противопоставить ископаемое топливо возобновляемым источникам энергии.
Читайте также: Раскрыто, что участницу СВО в Крыму полгода держал взаперти и избивал сослуживец.