Трамп заявил, что его любимым словом является «пошлина»

Трамп отметил, что благодаря его тарифной политике в США по-прежнему работают сталелитейные заводы.

Источник: Аргументы и факты

Слово «пошлина» является любимым термином президента США Дональда Трампа. Об этом он сам рассказал в ходе выступления в городе Маунт-Поконо в штате Пенсильвания.

«Я бы сказал, что мое любимое слово — это слово “пошлина”. Я люблю его больше, чем любое другое слово в словаре», — отметил глава Белого дома, которого процитировала газета New York Post.

Американский лидер утверждает, что благодаря тарифной политике, проводимой его администрацией, сотрудники сталелитейной отрасли, которая развита в Пенсильвании, «чувствуют себя феноменально лучше». По словам Трампа, в случае, если бы в США не вводились пошлины, то производство стали в стране отсутствовало бы.

«У нас не было бы ни одного сталелитейного завода в Соединённых Штатах, и это было бы очень плохо для национальной безопасности», — уточнил глава государства.

Напомним, в апреле Трамп объявил о введении таможенных пошлин в размере от на товары из 185 стран и территорий. 8 ноября американский лидер резко раскритиковал противников импортных пошлин США, назвав их «дураками». Он отметил, что Соединённые Штаты получают триллионы долларов и вскоре должны начать погашение государственного долга.

Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с aif.ru предупредил, что торговые пошлины Трампа могут спровоцировать международный финансово-экономический кризис.

