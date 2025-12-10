Новосибирского бизнесмена оштрафовали на 300 тысяч за нелегальный табак

Проверка показала, что в одном из торговых помещений села Кыштовка предприниматель продавал табачную продукцию без обязательных акцизных марок. За оборот такой продукции закон предусматривает серьёзную ответственность. По иску прокурора суд оштрафовал индивидуального предпринимателя на 300 000 рублей. Вся изъятая табачная продукция была конфискована и направлена на уничтожение.