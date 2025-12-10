Ричмонд
Новосибирского бизнесмена оштрафовали на 300 тысяч за нелегальный табак

Прокуратура Кыштовского района Новосибирской области изъяла из оборота крупную партию немаркированных сигарет.

Источник: ГУ МВД

Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Проверка показала, что в одном из торговых помещений села Кыштовка предприниматель продавал табачную продукцию без обязательных акцизных марок. За оборот такой продукции закон предусматривает серьёзную ответственность. По иску прокурора суд оштрафовал индивидуального предпринимателя на 300 000 рублей. Вся изъятая табачная продукция была конфискована и направлена на уничтожение.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что собака помогла задержать крупную партию контрабандных сигарет в Толмачево.