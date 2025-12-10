Москалькова: изъятие активов РФ повлияет на каждого россиянина

После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили около 300 млрд долларов российских активов, преимущественно средств Центробанка и компаний, основная часть которых размещена в бельгийском депозитарии Euroclear. В ЕС и G7 обсуждают схемы использования доходов или самих активов для помощи Украине, однако ряд стран, включая Францию, Бельгию и Швейцарию, выражают юридические и финансовые сомнения, а Россия обещает жесткий ответ.