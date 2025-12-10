Пермский оборонный завод через суд добился ареста счетов компании из Тольятти на 153 млн рублей

«Арбитражный суд Пермского края установил — ПАО “ПНППК” обратилось с заявлением к ООО “КСМ-Волга” о взыскании авансовых платежей и принятии обеспечительных мер по договору от 25 октября 2024 года. Платежи на сумму 143,4 млн рублей, а также неустойка на 9,6 млн рублей с начислением до даты фактического возврата аванса. Принятие обеспечительных мер удовлетворить в виде наложения ареста на денежные средства ответчика, находящиеся на расчетных счетах в банках и иное движимое или недвижимое имущество в пределах заявленных требований — 153,6 млн рублей», — указано в картотеке суда. Копия документа есть в распоряжении URA.RU.