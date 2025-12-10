Популярная сеть магазинов товаров для детей продается в Беларуси

В Беларуси выставили на продажу популярную сеть магазинов для детей, сообщает Office Life.
Продается белорусская сеть магазинов детских игрушек и товаров FUNtastik, которая входит в группу компаний предпринимателя Владимира Василенка.
На данный момент бренд представлен 22 магазинами в Минске, Могилеве, Гродно, Бресте, Витебске, Речице, Барановичах. Также продаются два магазина с локальными брендами «Белорусская игрушка».
Покупатель может приобрести как весь бизнес, так и отдельные магазины в регионах или просто оборудование какого-либо торгового объекта.
