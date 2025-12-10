Ричмонд
В Омске ТГК-11 потратит 91 млн рублей на ремонт ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5

Компания «ТГК-11» объявила конкурс на выбор подрядчика для обновления оборудования на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5, работы начнутся после зимы.

Источник: Om1 Омск

Компания «ТГК-11» объявила конкурс на выбор подрядчика для проведения масштабного ремонта оборудования на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 в Омске. Согласно информации на платформе «Ростендер», стартовая стоимость контракта составляет 91,2 миллиона рублей.

Предстоит провести обновление ключевых элементов теплосети, в том числе трубопроводов, через которые проходят пар и горячая вода с температурой свыше 115 градусов. Также будут заменены изношенные запорные арматуры.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 25 декабря 2025 года. Подрядчик будет выбран 20 февраля 2026 года. Работы начнутся сразу после подписания контракта, то есть после окончания отопительного сезона. Ремонт планируется завершить к 31 декабря 2026 года.

Отметим, что ранее компания «ТГК-11» проводила конкурс на выбор подрядчиков для ремонта железнодорожных путей на своих теплоэлектростанциях.