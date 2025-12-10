Ричмонд
Россельхознадзор изъял и уничтожил 60 кг санкционных сыров во Владивостоке

Продукция из Франции, Италии и Нидерландов была обнаружена в магазине на улице 1-я Морская и ликвидирована на полигоне в Артёме.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке Россельхознадзор выявил и ликвидировал партию санкционных сыров элитных сортов общим весом 60 килограммов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, запрещённая к ввозу продукция из Франции, Италии и Нидерландов была обнаружена 9 декабря в одной из торговых точек в районе улицы 1-я Морская.

Вся изъятая продукция была уничтожена под контролем специалистов Россельхознадзора на специализированном полигоне в Артёме.

Подобные рейды проводятся регулярно для пресечения оборота товаров, запрещённых к ввозу на территорию России.