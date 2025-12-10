Россельхознадзор изъял и уничтожил 60 кг санкционных сыров во Владивостоке

Во Владивостоке Россельхознадзор выявил и ликвидировал партию санкционных сыров элитных сортов общим весом 60 килограммов.
Как сообщает пресс-служба ведомства, запрещённая к ввозу продукция из Франции, Италии и Нидерландов была обнаружена 9 декабря в одной из торговых точек в районе улицы 1-я Морская.
Вся изъятая продукция была уничтожена под контролем специалистов Россельхознадзора на специализированном полигоне в Артёме.
Подобные рейды проводятся регулярно для пресечения оборота товаров, запрещённых к ввозу на территорию России.