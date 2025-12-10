Ричмонд
Силуанов: для роста экономики нужны дешевые и длинные деньги

Силуанов считает важными для экономики стоимость кредитных ресурсов и предсказуемость.

Источник: Комсомольская правда

Глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал важными для экономики стоимость кредитных ресурсов и предсказуемость.

«Для экономики важен не столько бюджет, сколько стоимость кредитных ресурсов и предсказуемость. Для роста нужны дешевые и длинные деньги», — сказал он в интервью журналу «Эксперт».

Глава ведомства отметил, что чрезмерное бюджетное стимулирование может привести к разбалансировке финансов. В основе бюджетной политики, по его словам, лежит проверенная формула бюджетного правила, согласно которой структурный дефицит должен быть нулевым. Такой подход создает условия для смягчения денежно-кредитной политики.

Силуанов добавил, что бюджет можно использовать как дополнительный стимул при низкой инфляции и ограниченном потенциале для снижения ставок, но идеальной он назвал модель, при которой бюджет остается жестким, а денежно-кредитная политика — мягкой, с низкими процентными ставками.

Ранее Силуанов назвал плавающий курс рубля одной из основ макроэкономической стабильности. Он поддержал инициативу первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова об установлении плавающего валютного коридора.

