Силуанов: Бюджетные дебаты за 200 лет не изменились

Если оглянуться на бюджетные дебаты прошлых столетий, то можно понять, что даже за 200 лет они не изменились. Многие финансовые вопросы остаются прежними. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в интервью журналу «Эксперт».
У министра поинтересовались, следует ли российскому правительству придерживаться тех же принципов, которые были установлены в прошлом.
«Если вы посмотрите на бюджетные дебаты 100 или 200 лет назад, то увидите, что ничего не меняется. Всегда есть желание потратить больше. И всегда Минфин стоит на позиции, что тратить надо столько, сколько зарабатываем», — отметил он.
Силуанов также напомнил слова известного госдеятеля Михаила Сперанского. Тот говорил, что даже самые полезные проекты, если реализуются в долг или чрезмерными усилиями, могут привести к серьезному ущербу для страны.
Министр добавил, что иногда допустима стимулирующая бюджетная политика, но ее последствия неизбежно приводят к необходимости охлаждения экономики. А это, в свою очередь, малоприятно для общества.
Ранее Антон Силуанов заявлял, что сочетание строгого бюджета и мягкой денежно-кредитной политики благоприятно влияет на экономику. Он отметил, что в условиях низкой инфляции и ставок бюджет способен выступать дополнительным стимулом.