Стало известно, в каких сферах предлагают самые высокие зарплаты в России

Медиана зарплатных предложений достигла 83,7 тыс. рублей — это на 14% выше показателей прошлого года. Лидируют по уровню выплат вакансии топ-менеджмента, где медиана поднялась до 148 тыс. рублей. Далее идут стратегии, инвестиции и консалтинг — 129,4 тыс. рублей. Замыкает тройку транспортный сектор, логистика и перевозки с уровнем 120,7 тыс. рублей.