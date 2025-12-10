Стало известно, в каких сферах предлагают самые высокие зарплаты в России

Крупные работодатели подняли уровень медианных предложений оплаты труда по стране: по данным российского сервиса по поиску работы, озвученным в начале декабря, зарплаты выросли на фоне расширения спроса на квалифицированные кадры.
Медиана зарплатных предложений достигла 83,7 тыс. рублей — это на 14% выше показателей прошлого года. Лидируют по уровню выплат вакансии топ-менеджмента, где медиана поднялась до 148 тыс. рублей. Далее идут стратегии, инвестиции и консалтинг — 129,4 тыс. рублей. Замыкает тройку транспортный сектор, логистика и перевозки с уровнем 120,7 тыс. рублей.
По региональному распределению максимальные значения фиксируются в Магаданской области — 119,3 тыс. рублей. Затем следуют Ямало-Ненецкий округ с 118,6 тыс., Москва — 106,7 тыс., Республика Саха — 103,6 тыс. и Амурская область — 100 тыс. рублей.
10 декабря председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова сообщила, что к 2026 году доходы более чем 70% российских семей могут вырасти, если нынешняя динамика сохранится.
