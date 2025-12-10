Расширена территория СЭЗ «Морпорт Актау»

Общий объем инвестиций — 1320 млрд тенге (было 980 млрд тенге). Объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ — 1600 млрд тенге.. Количество участников (компаний) — 180 единиц (было 150). Количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ, — 7900 человек (было 5800 человек).Доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ составит 83% (без изменений).