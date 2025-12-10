Расширена территория СЭЗ «Морпорт Актау»

Так, говорится, что специальная экономическая зона «Морпорт Актау» расположена на территории Мангистауской области в пределах административно-территориальных границ городов Актау и Жанаозена, Мунайлинского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области согласно прилагаемому плану.
Территория СЭЗ составляет 9814,503 гектара, включая Международный аэропорт Актау, и является неотъемлемой частью территории РК.
Ранее территория составляла 4407,503 гектара.
Также обновлен план территории специальной экономической зоны «Морпорт Актау».
В частности, в состав территории СЭЗ входят:
Портовая зона — 656,3543 гектар;Индустриальная зона — 7428,1487 гектар;Логистическая зона — 1730 гектар.
Для СЭЗ установлены новые целевые индикаторы к 2052 году:
Общий объем инвестиций — 1320 млрд тенге (было 980 млрд тенге). Объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ — 1600 млрд тенге.. Количество участников (компаний) — 180 единиц (было 150). Количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ, — 7900 человек (было 5800 человек).Доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ составит 83% (без изменений).
Постановление вводится в действие со дня подписания.
Ранее мы рассказали, что расширена деятельность СЭЗ «Морпорт Актау».