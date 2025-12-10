Ричмонд
Силуанов назвал одно решение, которое позволило экономике РФ выдержать свыше 30 тысяч санкций

Россия смогла пройти кризис 2014 года с падением цен на нефть, пандемию и нынешние санкции благодаря бюджетному правилу. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Бюджетное правило помогло пережить кризис 2014 года и пандемию, заявил Силуанов.

«Бюджетное правило дало нам устойчивость, благодаря которой мы прошли кризис 2014 года с падением цен на нефть. Нас это выручило и в пандемию, выручает и сейчас, когда против страны введено более 30 тыс. санкций», — заявил Антон Силуанов. Его слова приводит издание «Эксперт».

Бюджетное правило — система законодательно закрепленных норм и ограничений, задающих предельные значения для основных параметров государственного бюджета — расходов, уровня долга и величины дефицита. Его целью является обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы, повышение финансовой дисциплины государства, а также уменьшение зависимости экономики от волатильности цен на сырьевые товары, в том числе нефть.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия считает санкции против нефтяного сектора незаконными и не намерена их признавать, продолжая торговлю энергоресурсами. Российские власти неоднократно подчеркивали, что даже после введения Евросоюзом 19-го пакета ограничений санкциями невозможно сломать экономику РФ и перекрыть маршруты энергопоставок.

