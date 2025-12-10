Силуанов назвал одно решение, которое позволило экономике РФ выдержать свыше 30 тысяч санкций

«Бюджетное правило дало нам устойчивость, благодаря которой мы прошли кризис 2014 года с падением цен на нефть. Нас это выручило и в пандемию, выручает и сейчас, когда против страны введено более 30 тыс. санкций», — заявил Антон Силуанов. Его слова приводит издание «Эксперт».